Göz göre göre zehir solunuyor

Ayaklı Gazete’ye Yeni Boğaziçi bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, önceki gece köyün batısında bulunan çöplük alanda yakılan lastiklerin dumanının dün de gün boyunca yayıldığının belirterek, sabah sabah adeta boğulmuş gibi olduklarını ifade ettiler.

Hızla büyüyen ve gelişen Y.Boğaziçi’nin batısında oluşturulan bu çöplük alanın içerisinde kısa zaman aralıklarından yakılan gerek lastiklerin gerekse diğer molozların çıkardığı dumandan dolayı zehir soluduklarını belirten bölge sakinleri, “İnsan sağlığı bu kadar hafife alınmamalı. Ortaya çıkan karbondioksit gazlarının içinde ne çeşit zehirli gazlar olduğunu bilmiyoruz. Ancak uzmanlar bu gazların insan sağlığını bozduğunu ifade ediyorlar. Yani göz göre göre zehir soluyoruz” diyerek endişelerini paylaştılar.

Bu lastikleri yakan kişilerin amaçlarının ne olduğunu sorgulayan bölge sakinleri, bölgede birçok yabancının yaşadığını ancak bu görüntüler nedeniyle bir bir bölgeyi terk etmeye başladıklarını iddia ettiler.