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Göz göre göre tehlike

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda gerek trafik güvenliği gerekse şehir güvenliği için alt yapı çalışmaları yapıldığını ve bu bağlamda bazı yerlere tabelalar dikildiğini belirterek bunların yayaların hayatlarını tehlikeye attığını iddia ederek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Göz göre göre tehlike

Fotoğrafta görülen yerin Taşkınköy’de Stadyum Işıkları’na doğru giden kaldırım olduğunu belirten vatandaşlarımız “Görüldüğü gibi tam da yüzünüzün hizasında bir tabela... Köşesi gözünüzü çıkarabilir, alnınızda bir morluk oluşabilir” dediler.

Bu arada hemen yanında ise herhalde mobese girecek direk için bir çalışma yapıldığını belirten vatandaşlarımız “Kaldırım işgali çeşitli biçimlerde devam ediyor... Bunlar yapılırken mühendislik çalışması yok mu? Hatta mühendise de gerek yok. Mantık yok mu?” diyerek sitemlerini paylaştılar.

Bu çalışmalar yapılırken dünyadan örnekler alınıp alınmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, “Bizim ülkede herkes kafasına göre iş yapıyor. Herkesin yaptığı kendine göre doğru” diyerek sözlerini tamamladılar.

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