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Göz göre göre çevreyi yok ediyoruz

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Göz göre göre çevreyi yok ediyoruz
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Ayaklı Gazete’ye Alsancak’tan ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, tüm yaşanan olumsuzluklar ve yapılan uyarılara rağmen çevrenin halen yok edilmeye çalışıldığını ve buna yetkilileri göz yumduğunu iddia ederek bize gönderdiği fotoğraflarla isyanı paylaştı.

“Ben Alsancak’ta yaşayan bir vatandaşım. Maalesef biz millet olarak hiçbir şeyden ders alamıyoruz. Daha bir kaç ay önce 4 gencimizi sele kurban verdik. Fakat bazı kural tanımaz ve duyarsız insanlar hâlen daha dere yatağına yüzlerce ton toprak ve taş dökebiliyor. Hem de bir göletin içine!!” diyen vatandaşımız bu duyarsızlığın bedelini ağır ödemekten korktuğunu belirtti.

Yapılan bu aymazlığa beldenin belediyesinin hiçbir şekilde ses çıkarmadığını, hiçbir engelleme yapmayarak cezai işlem uygulamadığını iddia eden vatandaşımız, “Başka taraftan binlerce lira ödeyerek dere ıslahı çalışmaları yapıyor ama buradaki bu sorumsuzluğa göz yumuyor. Bir an önce bu işe bir dur demek lazım” diye konuştu.

Geride kalan kış ayları gibi bol yağmurlu bir kış olacak olursa bölgede su baskınları yaşanabileceğini iddia eden vatandaşımız, bu konuda Çevre Dairesi’ni göreve davet etti.

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