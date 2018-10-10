Görneçlilerin yıllardır beklediği orman yolu nihayet düzeltildi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin en eski Türk yerleşim yerlerinden olan Görneç köyünde yıllardır bakımı bekleyen orman ve ova yolu bağlı oldukları Serdarlı Belediyesi ile Tarım Dairesi’nin çalışmaları neticesinde bölge halkının rahatça kullanımı için hizmete sunuldu.

Üç bin kök ve koçanlı zeytin ağacının bulunduğu alana ulaşım ve yangından korumayı amaçlayan çalışma kısa sürede tamamlanırken, dün Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getiren Görneç Muhtarı Nevzat Akçağil sosyal medyadan görüşlerini şöyle paylaştı:

“Zeytin hasadının başlamış olması ve bizlerin atalarımızdan miras kalan yaklaşık 3.000 kök koçanlı asırlık zeytin ağacına ulaşımı sağlayan, ayrıca ormanın da koruma şeridi olan bu yolun temizlenmesi, sıyrılması kış öncesi iyi oldu. En azından bu bölge yaklaşan av için de av tutkunlarının öncelikli uğrak yerlerinden birisidir.”