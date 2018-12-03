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Gönyeli’deki üst geçit sorunu bıktırdı

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Gönyeli’deki üst geçit sorunu bıktırdı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Güzelyurt – Lefkoşa anayolunun başlangıç veya bitiş noktası olan Gönyeli’deki üst geçidin aylardır kapalı olduğuna dikkat çekerek bu yol nedeniyle adeta işkence çektiklerini ifade ettiler.

 "Bu Gönyeli üst geçit sorunu ne zaman bitecek? Bıktık usandık artık.” diyen vatandaşlarımız anlayamadıklar durumun neden mahkemelerin bir karara varamaması olduğunu ifade ettiler.

Yapılan işin belli olduğunu kuralların yasaların belli olduğunu ancak bir sonuç üretilmediğini dile getiren vatandaşlarımız, “Ya yol açılsın ya üst geçit iptal edilsin usandık." diyerek artık yetkililerin bir karar vererek sürücülere daha fazla işkence çektirmemesi gerektiğini sözlerine eklediler. 

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