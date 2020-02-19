Gönyeli ve Lefkoşa trafiği çare bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin en yoğun trafiğinin olduğu Gönyeli ile Lefkoşa içinde gerek mesai saatleri başlangıcında gerekse mesai bitiminde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız Güzelyurt veya Girne’den çalışmak için Lefkoşa’ya gelen vatandaşların hem sabahleyin hem de akşamleyin Gönyeli ve Lefkoşa’ya gelene kadar harcadıkları vakitten daha fazlasını harcadığına dikkat çektiler.

Bu zaman kaybı yanında enerji kaybının da yaşandığını ve bunun milli servetin boşa gitmesi anlamı taşıdığını söyleyen vatandaşlarımız, “Lefkoşa – Güzelyurt ve Girne – Lefkoşa çevre yollarının bitirilmesi belki bu trafiğin rahatlamasını sağlayacak. Ancak yıllardır yapılan bu yolların bitirilmemesi manidardır” diyerek sitem ettiler.