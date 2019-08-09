Girne’ye yakışmayan görüntüler

Vatandaşlarımız özellikle Girne Kordonboyu’nda sokak ortasında uyuyan insanları görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini belirterek, bu görüntülerin bir turizm şehrine yakışmayan görüntüler olduğunu vurguladılar.
Vatandaşlarımız, polisten denetim isterken bu kişilerin sokak ortasında veya park alanlarında banklarda gecelemelerinin çirkin görüntüler yarattığını söyleyerek “Eğer bu kişiler ülkeye turist olarak geliyorsa nerede ne kadar kalacağını belirten bir belge yanlarında olmalı. Eğer çalışmak için geliyorsa da onlar için de en fazla 1 ay müsaade edilmeli” diye konuştular.