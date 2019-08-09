Girne’ye yakışmayan görüntüler

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemize turist olarak gelen ve iş arayanların ceplerinde paralarının bitmesi nedeniyle sefil halde kalmaları sonucunda yollarda sokaklarda konaklayanlar nedeniyle ortaya çıkan görüntülerin herkesi şaşkına çevirdiğini dile getirerek, sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız özellikle Girne Kordonboyu’nda sokak ortasında uyuyan insanları görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini belirterek, bu görüntülerin bir turizm şehrine yakışmayan görüntüler olduğunu vurguladılar.

Vatandaşlarımız, polisten denetim isterken bu kişilerin sokak ortasında veya park alanlarında banklarda gecelemelerinin çirkin görüntüler yarattığını söyleyerek “Eğer bu kişiler ülkeye turist olarak geliyorsa nerede ne kadar kalacağını belirten bir belge yanlarında olmalı. Eğer çalışmak için geliyorsa da onlar için de en fazla 1 ay müsaade edilmeli” diye konuştular.