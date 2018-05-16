Girne’ye genç ve dinamik bir aday

Girne’nin genç ve sevilen simalarından Sinan Gürzap, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) Girne Belediyesi meclis üyesi adayı olduğunu açıkladı.

Genç yaşına rağmen başarılı bir girişimci olarak bilinen Gürzap, adaylığını açıklamasının ardından her kesimden büyük destek gördü. Bugüne kadar özel sektörde yaptığı başarılı işlerle takdir kazanan 28 yaşındaki Gürzap, Girneli gençler için çalışacağının sözünü verdi. Girne gençlerine yönelik sık sık sosyal aktiviteler, kültür sanat etkinlikleri ve eğlenceli organizasyonlar düzenlemeyi hedeflediğini söyleyen Gürzap, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının bu yolla sağlanabileceğine dikkat çekti.