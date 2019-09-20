Girne’de ses kirliliği hat safhada

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkede ses kirliliğinin hat safhada olduğunu ve bunun en büyük nedenlerinden birinin ise diskolar olduğunu ifade ederek isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız "Sabah saat 3.30.. Lord Palace diskodan gelen müziklerle uyku yok yine... Gerçekten ne saygısız bir toplum olduk!” diyerek şu anda okulların açıldığını ve o sabah kalkıp okula gidecek çocukları dahi düşünemediklerini ifade ettiler.

Bu sorunun geçen seneden beridir devam ettiğini şikayet etmelerine karşın hiç bir şey yapılmadığını söyleyen vatandaşlarımız, “Bu rezillik hala devam ediliyor. Çevre Dairesi’ne defalarca şikayet edildi ve göz yumuldu. Bu utanmazlığa son noktayı koyacak adam gibi adam yok bizim hükümette ne yazık ki!” Dediler.

Vatandaşlarımız, kendilerinin Ozanköy’de yaşadığını ancak Lord Palace Otel’in diskosunun yeni limanda olduğuna dikkat çekerek, “Son sözü size bırakıyorum! Düşünün ne kadar yüksek sesle müzik yapılıyor” diyerek sözlerini tamamladılar.