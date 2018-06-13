Girne Turizm Limanı SOS veriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ekonomimizin ana aktörü turizm olan ülkemizin gemi limanlarının durumunun içler acısı olduğunu dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle Girne Turizm Limanı’nın durumunun çok kötü olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde Girne Limanı’ndan çıkış yaparak Türkiye’ye gidip döndüklerini ancak yaşadıkları ve gördükleri karşısında adeta hayal kırıklığı içinde olduklarını söylediler.

“Bekleme salonlarında ne klima var nede doğru düzgün bekleme yerleri. Yiyecek içecek satan yerler pislik içinde”diyen vatandaşlarımız, bu görüntülerin ülkemize hiç yakışmadığını vurguladılar.

Limandaki acente yetkililerinin yolculara tavrının bile pes dedirttiğini söyleyen vatandaşlarımız, limandan gemilere giden kısımlarda ise hiçbir güvenlik önlemi olmadığını bunun da büyük tehlikelere gebe olduğunu ifade ettiler.

Bu konuda Turizm Bakanlığı yetkililerinin iyi bir denetim yapması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, ülkeye girenlerin ve de çıkanların izlenimlerinin çok önemli olduğunu sözlerine eklediler.