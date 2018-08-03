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Girne Limanı’nda engelsizler için araç park yeri

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkede bazı iyi işlerde yapıldığını görmekten mutlu olduklarını ifade ederek, bu iyi işlerden birini bizlerle paylaşmak istediklerini ifade ettiler.

Girne Limanı’nda engelsizler için araç park yeri
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Girne sakini vatandaşlarımız, Girne Belediyesi’nin seçim öncesi Limanda daha aktif olacağının sözünü verdiğini söyleyerek, “Bunun hakkında Nidai beyde plan program hazır olduğuna eminim. Bunun ilk işaretini gördük. Engelsiz 2 araçlık park yeri hizmete girdi”.

Liman konusunda Nidai başkanı eleştiri yerine, destek vermek gerektiğini savunan bölge sakinleri, bu bölgede engelsiz araç kartı olmayan araçları ve yol üstünde park edenleri hemen resim çekip zabıtaya ve Girne Belediyesine ulaştırmak gerektiğini belirttiler. Zira buralara park edenler nedeniyle kolluk hizmetleri ambulans ve itfaiye bile zaman zaman sorun yaşadığına dikkat çeken vatandaşlarımız, bu konuda Girne Belediyesi’nin duyarlılık göstereceğine inanç belirttiler.

Girne sakinlerine seslenen duyarlı vatandaşlarımız “Şunu bilin biz sahip çıkmazsak. Buralarda bir düzen olmaz. Sadece eleştiri ile olmuyor. En azından 45 senedir olmadı” dediler.

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