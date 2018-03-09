“Girne-Lefkoşa yolu motosikletlilere kapatılmalı”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan sürücü vatandaşlarımız, bir süreden beridir yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek şeritten yapılan Girne – Lefkoşa anayolunda bazı uygulamaları değişmesi gerektiğini dile getirerek, nedenini ve önerilerini bizlerle paylaştılar.

Yaklaşık olarak iki haftadan fazladır devam eden Girne - Lefkoşa anayolundaki çalışmalar nedeniyle tek şeritten devam eden trafik akışının özellikle mesai saatleri içerisinde adeta kaplumbağa hızında ilerlediğini ifade eden vatandaşlarımız, bir de bu trafik içerisinde küçük motosikletlilerin yol almaya çalıştığını kaydettiler.

Özellikle akşam saatlerinde trafiğin rahatlaması sonrasında bu yolda ilerleyen küçük motosikletlilerin trafik akışını engellediğini, ayrıca bu motosikletlilerden dolayı her an için bir kazanın yaşanabileceğini söyleyen vatandaşlarımız “Küçük motosikletlileri dolaşmak isteyen araç sürücüleri yolun darlığından dolayı karşıdan gelen sürücülerle burun buruna kalıyorlar. Motosikletliler yolun kenarından gidecek olsa yoldan çıkıp kaza geçirecekler” diye konuştular. Bu sebeplerden dolayı Girne – Lefkoşa yolunun çift şerit ulaşıma açılana dek küçük motosikletlilere kapatılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, yetkilileri bu konuda hareket etmeye davet ettiler.