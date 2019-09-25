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Girne kale arkası ilgi bekliyor
Girne kale arkası ilgi bekliyor
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Girne kale arkası ilgi bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, geçtiğimiz hafta sonu ailecek gittikleri Girne’deki kale arkası bölgesinde bulunan bir balık restoranının olduğu yolda karşılaştıkları fotoğraftaki rögar çukuru ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Girne kale arkası ilgi bekliyor
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Bu yolun hem yürüyüş yolu hem de araç yolu olduğunu belirten vatandaşımız, “Aracımızı bırakarak bu bölgede yürümeye başladık. Ansızın fotoğrafta gördüğünüz rögar çukuruyla karşılaşınca irkildim. Neredeyse bir çocuğu sığacak kadar genişlikte bir çukurdu. Ancak üzerindeki kapak ortalarda yoktu” dedi.

Bu rögar kapağının nereye gittiğini sorgulayan vatandaşımız, kırıldığı için mi yoksa birilerinin bu kapağı çıkarıp etrafa savurduğu için mi açık olduğunu sorguladı.

Bu bölgenin sürekli kontrol edilmesinin şart olduğunu zira burayı her gün kullanan onlarca kişi olduğunu belirten vatandaşımız, insanların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu unutmamak gerektiğini vurguladı.

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