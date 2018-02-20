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Girne betona teslim oldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizin bir zamanlar mavi ile yeşilin buluştuğu güzel turistik şehri olan Girne’nin artık betona teslim olduğunu ifade ederek bu konudaki isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Girne betona teslim oldu
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Bundan 10 yıl öncesine kadar, Girne’de her binanın üzerinden denizin seyredilir olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, ancak şimdi ise yapılan devasa binalar nedeniyle artık değil denizi seyretmek başka sokakların bile görünmez olduğunu vurguladılar.

Son yıllarda hızla artan yüksek binalar nedeniyle Girne’nin siluetinin değiştiğini söyleyen vatandaşlarımız, bunun yanında artan betonlaşma ve azalan yeşil alanlardan dolayı çok az bir yağmurun bile sele dönüştüğünü gözlemlediklerini dile getirdiler.

Girne’nin bu şekilde betonlaşmaya devam etmemesi gerektiğini, zira bunun hem çirkin bir görüntü yarattığını hem de büyük tehlikeleri beraberinde getirdiğini vurgulayan vatandaşlarımız, Girne için herkesin elini taşın altına koyarak geleceği için kafa yorması gerektiğini sözlerine eklediler.

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