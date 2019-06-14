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Girne açık hava oteline hoş geldiniz

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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir vatandaşımız, dün sabah saatlerinde Girne’nin en işle bölgesinin olduğu Girne Belediye Parkı’nda karşılaştıkları fotoğraftaki görüntü karşısında şok olduklarını belirterek konuyla ilgili sitemlerini dile getirdi.

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Girne açık hava oteline hoş geldiniz
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Dün sabahleyin yürüyüş için gittiği Girne Belediye parkında karşılaştıkları fotoğrafta görülen bank üzerinde uyuyan adam nedeniyle şok olduklarını belirten vatandaşımız “Adam hiç keyfini bozmadan bankın üzerinde uyuyordu. Eee ne de olmasa burası Girne açık hava oteli. Hade hoş geldiniz.” diyerek  sitem etti.

Bu insanların neden böyle bir duruma düştüklerini merak ettiğini dile getiren vatandaşımız, eğer çalışmıyorsa ve ceplerinde herhangi bir pansiyonda kalacak yeterli paraları yoksa ya ülkeden ayrılmamalılar, ya da bölgedeki bir devlet kuruluşuna gidip yardım istemeliler” dedi.

Bu görüntülerin Girne gibi turizm şehrine hiç yakışmadığını vurgulayan vatandaşımız, polislerin bu gibi kişileri toplaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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