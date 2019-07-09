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Geri dönüşüm neden yok?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizde neden geri dönüşüme önem verilmediğini sorgulayarak bize gönderdikleri fotoğrafla görüşlerini dile getirdiler.

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Geri dönüşüm neden yok?
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Vatandaşımız “Bunlar cam kavanozlar. Sadece bunlar gibi daha nice cam şişeler ve plastik her nevi marketlerden alınan ürün atıkları var. Peki nere gidiyor tüm bunlar?” diyerek bu gibi ürünlerin boşa heba edildiğini ifade etti.

Boş cam şişelerin, plastik kapların ve daha bir sürü ürünün geri dönüştürülecek kullanılması gerekirken çöpe gittiğini vurgulayan vatandaşımız, “Her gün çevreye ve doğaya yapılan bu katliamdan kim kimler sorumlu? Geriye dönüşüm diye tam kapsamlı bir uygulama ne zaman yapılacak?” diye sorguladı.

Dünyanın birçok ülkesinde çöplerin ayrıştırılarak geri dönüşüme gittiğini ve önemli bir kazanım elde edildiğini belirten vatandaşımız, ülkemizin bunu yapabileceğini sözlerine ekledi.

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