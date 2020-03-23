Gençler işin ciddiyetini anlayamadı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dünyayı kısa sürede kasıp kavuran ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını ile ilgili yetkililerin ve uzmanların ‘evinizde kalın’ çağrılarını bazı vatandaşların özellikle de gençlerin anlayamadığını savunarak, geçtiğimiz akşam şahit oldukları bir olayı bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız Cumartesi gecesi Ercan Havaalanı’nın yakınında Akıncılar diye bilinen alt yolda bir grup gencin araba yarışı yaptığını iddia etti. Vatandaşlarımız “Bir grup genç saat 21.30’dan itibaren araba yarışı yaptılar. Yaklaşık 10 kişinin toplu halde iddialaştığını gördük” diyerek bu gençlerin işin ciddiyetini anlayamadığını ifade ettiler. Vatandaşlarımız bu gençlerden birine korona virüs bulaşmışsa diğerlerine de bulaştıracağını onların da yakınlarına bulaştıracağına dikkat çekerek “Bu gençlerin belki kendileri bu salgını hafif atlatacak ama yakınlarından yaşlılar varsa bu salgını virüse yakalanması halinde kurtaramayacak. Ama iş işten geçmiş olacak” diyerek sitemlerini dile getirdiler.