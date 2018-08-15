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Geçitkale çöplüğü zehirlemeye devam ediyor

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Geçitkale çöplüğü zehirlemeye devam ediyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Geçitkale bölgesinden vatandaşlarımız, yıllardır devam eden Geçitkale çöplüğünün yakılması olayının artık bıktırdığını belirterek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Orta Mesarya bölgesinin hızla gelişen beldesi olan Geçitkale’nin yıllardır en büyük sorunu olan köyün kuzeyinde oluşturulan çöplük alanın sık sık yakılması sonrasında ortaya çıkan zehirli gazları soluyan vatandaşlarımız bu duruma tepkilerini gösterdiler.

Son bir hafta içinde bu çöplük alanın üç kez yandığını söyleyen bölge sakinleri, rüzgarın esiş yönüne göre, çöplüğün etrafında bulunan köylerin hatta 5-6 kilometre uzağındaki köylerde yaşayanların dahi etkilendiğini ifade ettiler.

Yanan çöplükten çıkan zehirli dumanların zaman zaman bölge insanın nefes almasını bile zorlaştırdığını söyleyen vatandaşlarımız “Bölgede yıllardır süren bu sorun için başta belediye olmak üzere Çevre Dairesi yetkililerinin neden bu sorunu çözmek için çalışma yapmadığını anlamıyoruz. Bu bölgeye çöp dökülmemesini sağlamak o kadar zor olmamalı” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

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