Geçitkale Belediyesi’ne alkış

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde bulunan belediyeler için cittaslow belediye ünvanı bulunan belediyelerden Geçitkale Belediyesi, bu ünvanına yaraşır projelere ve çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Geçitkale Belediyesi hudutları içinde bulunan Geçitkale ve diğer belde köylerinin girişlerini aydınlatma adına güneş enerji sistemiyle çalışan led aydınlatma direkleriyle ışıklandırma çalışmaları yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, “Görevimiz olmasa da yapılmayan işlerin yapılması adına misyon yüklendik...Geçitkale ve Belde köylerimizin girişlerinin aydınlanması için Belediye bütçemizle güneş enerji sistemiyle çalışan led aydınlatma direkleriyle ışıklandırma çalışmalarına başladık” dedi. Geçitkale Belediyesi’nin kendi özkaynaklarıyla yapmış olduğu bu çalışmaların diğer belediyelerimize de örnek olmasını diliyoruz.