Geçitkale Belediyesi’nde durmak yok

Ülkemizde bulunan 28 belediye içinde en çalışkan belediyelerden biri olan Geçitkale Belediyesi’nde bölge halkına hizmet durmadan devam ediyor.

Mesarya bölgesinin güzide belediyesi olan Geçitkale Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı ile Geçitkale Belediyesi’ne verilen iş araçlarının belediye atölyesinde kendi imkanlarıyla tamiri, bakımı ve boyanmasının yapılarak bu araçların iş başı yapıldığı bildirildi.

Geçitkale Belediyesi personelinin iş araçlarıyla birlikte Sütlüce Köyü ve ağıllar bölgesinden başlamak kaydıyla ova yolları da dahil tüm yollarımızın tamir ve tadilatına başlandığı bildirilerek, “Bölgemizdeki ova yolları da dahil tüm yollarımızın tamir ve tadilatına başladık. Daha güzel ve yaşanası Geçitkale ve Bölgesi için durmak yok çalışmaya devam” açıklaması yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Öztaş, ilk dört yıllık görev süresinde bölgeye 50’nin üzerinde alt yapı projesini hayata geçirmesinin ardından, ikinci dört yıllık görev süresinde de hizmete devam etmesiyle bölge halkının takdirini almaya devam ediyor.