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Geçitkale Belediyesi, Cittaslow Belediyesi olmanın gereğini yapıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin son yıllarda verdiği belediye hizmetleri yanında kültürel etkinlikler ve çeşitli faaliyetleriyle dikkat çeken Mesarya bölgesi beleidyelerinden olan Geçitkale Belediyesi bir ike daha imza attı.

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Geçitkale Belediyesi, Cittaslow Belediyesi olmanın gereğini yapıyor
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Geçitkale Belediyesi Cittaslow Belediyesi olmanın gereği olarak yerel üreticileri teşvik amaçlı geçtiğimiz günlerde 500 kök bağ ekimi yaptı.

Bize ulaşan bilgilere göre, bölgede kuru tarıma alternatif tarım için çalışma başlatan Geçitkale Belediyesi önce ata tohumlarından üretime başladı, daha sonra ise Mallıdağ köyünde gönen karpuzu ve kavunu toprakla buluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde 500 kök zeytin ağacının budanıp bakımının yapılmasından sonra Cuma günü itibariyle bağ ekimini gerçekleştiren Geçitkale Belediyesi ekim ve dikimde bu işin üstadı, bağ çubuklarının tedariğinde ve yaptığı kılavuzluk ile Mustafa Öztem'in büyük katkıları olduğu kaydedildi.

Belediyenin Cittaslow Belediyesi üyesi olmanın gereklerini yerine getirmek için ilerleyen günlerde daha fazla çalışmalara imza atacağı gelen bilgiler arasında.

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