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Geçiş kapıları acilen artırılmalı

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Geçiş kapıları acilen artırılmalı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, Kıbrıs’ta Kuzey ile Güney arasında var olan kara geçiş kapılarının son zamanlarda yetersiz kaldığını ve bunun giderek ülkemize geçmeye çalışanlar için işkenceye dönüştüğünü dile getirerek görüşlerini bizlere aktardılar.

Özellikle Lefkoşa bölgesinde bulunan araçlı geçiş kapısı Metehan Sınır Kapısı ile yaya geçiş kapısı olan Lokmacı Kapısı’nın Rumların ülkemize geçişlerinde artan yoğunluğundan dolayı yetersiz kaldıklarını aktaran vatandaşlarımız, “Ülkemize yabancıların gelerek alış-veriş yapmasını veya döviz bırakmasını istiyorsak bu kapılardaki sıkışıklığı çözmemiz gerekiyor” dediler.

Yıllardır Mağusa’da Derinya Kapısı ve Lefke’deki Aplıç Kapısı’nın açılması için çalışmalar yapıldığını ancak bir türlü bu çalışmaların tamamlanamadığını söyleyen vatandaşlarımız, artık her iki tarafında bu kapılar konusunda halka eziyet ettirmekten uzak durmasını istediler.

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