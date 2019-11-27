Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi

Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesinden ulaşan bir vatandaşımız dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sağlık raporu almak için gittiğinde başından geçen olayları bizlerle paylaşarak, bu yapılanın resmen soygun olduğunu dile getirdi.

Vatandaşımız, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sağlık raporu çıkartmak için gittiğini anlatarak “Bana verilen sevk kağıdında 165 TL yazıyor, veznedeki bayan 272 TL oldu dedi. Sevk kağıdını dün İçişleri Bakanlığından aldım. Bir günde zam geldi” diyerek sitem etti.

Bu arada herhalde zammın geldiğini devlet hastanesi bakanlığa bildirilmediğini düşündüğünü söyleyen vatandaşımız “Ne gerek var zaten bildirmeye, bakanlık dediğin nedir ki, gereksiz yani” dedi.

Daha sonra kendisinden 3 adet fotokopi istendiğini anlatan vatandaşımız “Bende hastanenin kantinine gidip çektirdim. 5 TL verdim para üstünü bekliyorum aptal gibi. Aksine oda benden 1 TL bekliyormuş” diyerek bir sayfa fotokopi 2 TL olduğunu öğrendiğini söyledi.

“Bir kimlik fotokopisi 2 TL oraya günde yüzlerce insan gidiyor ve böyle soyuyorlar insanları yeter artık biri çıkıp dur desin artık" diyen vatandaşımız, bu konuyla ilgili yetkililere çağrıda bulundu.