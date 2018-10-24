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Garavolliciler işbaşında

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde Ekim ayı başından itibaren başlayan sonbahar yağmurlarıyla birlikte doğa görülmeye başlayan garavollilerin meraklılarının işbaşında oldukları bildiriliyor.

Garavolliciler işbaşında
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Aldığımız bilgilere göre, özellikle dere yatakları ile tepelik alanlarda yağmur düşmesiyle görülmeye başlayan garavollilerin son günlerde oldukça arttığı bildirilirken, hem yemek hem de satmak için ovalarda dolaşarak toplayanların da sayısının oldukça fazla olduğu kaydediliyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, bazı kişilerin gerek restoranlarda gerekse bireysel olarak evlerde meze olarak kullanılan garavollileri toplayarak satıp oldukça güzel para kazandıkları bildirilirken, Güney Kıbrıs’tan da meraklılarının oldukça fazla olduğu ve bu nedenle Güney’e de satıldığı gelen bilgiler arasında.

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