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Fırtınamsı havalar ağaçları devirdi

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Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günleri ülkemizde etkili olan fırtınamsı havalar nedeniyle korkulu anlar yaşadıklarını dile getirerek görüşlerini aktardılar.

Fırtınamsı havalar ağaçları devirdi

Özellikle Perşembe günü etkili olan fırtınamsı havadan nasibini alan yüksek ağaçların köklerinden koparak devrildiğini belirten vatandaşlarımız “Bahçemizde bulunan neredeyse 30 yıllık hurma ağacımız güçlü rüzgarlar nedeniyle devrildi. Bu rüzgarların birçok yerde ağaçları devirdiğini duyduyduk ancak inanamadıydık. Fakat başımızdan geçen bu olay sonrası fırtınanın ne kadar etkili olduğunu anlamış olduk” dediler.

Güçlü rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde ağılların da zarar gördüğü bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, başta hurma, selvi ve okaliptus ağaçlarının bu gibi fırtınamsı havalarda toprağında suya doymuş olması sonucunda kökünden koparak devrildiği anlaşılmakta.

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