Fırsatçılığın bu kadarına da pes

Ayaklı Gazete’ye ulaşan, Alsancak bölgesi sakini bir vatandaşımız geçtiğimiz akşam yaşadığı bir olayı bizlerle paylaşarak ülkede zamları artık fırsatçılığa çeviren bazı kesimler olduğunu söyleyerek bu konudaki isyanını paylaştı.

Önceki gece Alsancak’ta bulunan bir markete gittiğini aktaran vatandaşımız “Saat 9 da gittim. Tüp istedim ve bana 82.50 dedi almadım. Tüketici ihbar hattına şikayet ettim tabi dikkate alırlar mı bilemem.. Muhtemelen marketler serbest piyasa diyeceklerdir” dedi.

Diğer marketlere baktığını kendisine bazılarının tüp kalmadığını, elinde olanın ise 82.50 TL istediğini aktaran vatandaşımız “Sırf buradan ifşa etmek için geri dönüp aldım tüpü. Zam bugünden itibaren geçerli dediler ama bazı fırsatçılar dün geceden zamlı fiyattan halkı soymaya başladı” diyen vatandaşımız, bunun ispatı olarak da aldığı fişi bize göndererek yayınlamamız istedi.

Bu fırsatçı market veya işyeri sahiplerinin yaptıklarının kabul edilmez olduğunu söyleyen vatandaşımız, devletin bu gibi işyerlerine ağır cezalar vermesi gerektiğini sözlerine eklediler.