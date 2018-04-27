Fikret Civisilli, İskele’de bağımsız aday

Ülkemizde, 24 Haziran’da yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Ülkemizin hızla gelişen bölgelerinden olan İskele Belediyesi başkanlığı için Fikret Civisilli bağımsız olarak adaylığını açıkladı.

Dr. Fazıl Küçük Meslek Lisesi öğretmeni olan Fikret Civisilli, Ocak ayında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde CTP’den İskele milletvekilli adayı da olmuştu.

Civisilli dün adaylığı ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili İskeleliler ve Yöre Halkı,

24 Haziran 2018’de yapılacak yerel seçimlerde tarafsız, şeffaf, adil ve tüm halkımı kucaklayabilmek için, İskele Belediye Başkanlığı’na “BAĞIMSIZ” aday olduğumu açıklıyorum. Değerli İskeleliler ve çevre halkı, bölgemizin gelişmesine yön verecek İskelemizin ve çevre köylerimizin şekillenmesine, kalkınmasına vesile olabilecek bu seçimin bir parçası olmanızı ve katkı koymanızı önemle rica ediyorum. İskelemizin gidişatından hepimiz sorumluyuz. Birlik ve beraberlik içinde daha güzel, daha yaşanır daha çağdaş ve en önemlisi ekonomik olarak halkın refah içinde yaşayacağı bir İskele’yi birlikte yaratabileceğimize canı gönülden inandığım için yola çıkıyor ve desteğinizi istiyorum. İskelemizi ve köylerimizi mevcut düzeyden, sizlerin yardımıyla daha ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır. Tüm halkıma sesleniyorum ben değil biz, yalnız değil hep beraber gelin bu güzel beldeyi hak ettiği şekilde birlikte yönetelim. Kazanmak için her şeyin mübah anlayışının olmadığı, kavgadan beslenmeyen, şeffaf ,adil , çok sesli, katılımcı bir ortamda İskelemize ve çevre halkına yakışır bir seçim süreci yaşamak, Sonuç ne olursa olsun İskele’nin ve çevre halkının kazanacağı bir seçim sürecini hep birlikte diğer ilçelere de örnek teşkil edecek düzeyli bir seçim süreci geçirmemiz dileklerimle herkesi en içten sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum. Aday olacak tüm arkadaşlara başarılar dilerim.”