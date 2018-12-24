banner237
Cihangir'in şakası yok
Cihangir'in şakası yok
34 0
Naomi Campbell, üstsüz pozuyla hayran bıraktı
Naomi Campbell, üstsüz pozuyla hayran bıraktı
77 0
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
195 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
93 0
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
30 0
Ferrari'den kişiye özel bir model
Ferrari'den kişiye özel bir model
37 0
Lefkoşa efsanesi
Lefkoşa efsanesi
95 0
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
176 0
banner82

Felaket göz göre göre geliyor

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde doğa tahribatının son hız devam ettiğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.

banner210
Felaket göz göre göre geliyor
banner215

Çevreci vatandaşlarımız bu fotoğrafta görülen yerin Girne çevre yolu üzerindeki “Mr Pound Shop” adlı mağazanın alt tarafı olduğunu belirterek “Aşağı yukarı 20 futbol sahası büyüklüğünde ve iki ayrı dere yatağı bulunan bu alan, bakalım kaç bin kamyon toprakla doldurulmakta ki, zemin en az 4-5 metre yükseltiliyor,asırlık zeytin ve harnıp ağaçları toprak altında kalıyor.” dediler.
Göz göre göre yapılan bu çevre katliamına hiç bir yetkili kişi ve kurum ses çıkarmadığını veyahut engel olmadığını iddia eden vatandaşlarımız “Nerede bu memleketin, Çevre Dairesi, Girne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi? Bakalım kim bu dokunulamaz kişi/kişiler?” diyerek isyan ettiler.
Bu araziye ne inşa edileceğini merakla beklediklerini ifade eden vatandaşlarımız ancak kapatılan dere yatakları nedeniyle felaketlerin yaşanmaya başlandığına da dikkat çektiler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.