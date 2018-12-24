Felaket göz göre göre geliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde doğa tahribatının son hız devam ettiğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini dile getirdiler.

Çevreci vatandaşlarımız bu fotoğrafta görülen yerin Girne çevre yolu üzerindeki “Mr Pound Shop” adlı mağazanın alt tarafı olduğunu belirterek “Aşağı yukarı 20 futbol sahası büyüklüğünde ve iki ayrı dere yatağı bulunan bu alan, bakalım kaç bin kamyon toprakla doldurulmakta ki, zemin en az 4-5 metre yükseltiliyor,asırlık zeytin ve harnıp ağaçları toprak altında kalıyor.” dediler.

Göz göre göre yapılan bu çevre katliamına hiç bir yetkili kişi ve kurum ses çıkarmadığını veyahut engel olmadığını iddia eden vatandaşlarımız “Nerede bu memleketin, Çevre Dairesi, Girne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi? Bakalım kim bu dokunulamaz kişi/kişiler?” diyerek isyan ettiler.

Bu araziye ne inşa edileceğini merakla beklediklerini ifade eden vatandaşlarımız ancak kapatılan dere yatakları nedeniyle felaketlerin yaşanmaya başlandığına da dikkat çektiler.