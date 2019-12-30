Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, Polis Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu sokakta yaşadığı belirterek ayni sokakta yaşayan Fatma Aşina isimli yaşlı bir teyzenin isyanını bizlere ileterek sitem etti.

Mahallesinde buluan Fatma Aşina isimli teyzenin şikayetini dile getiren vatandaşımız, yaşlı teyzenin LTB’yi defalarca bilgilendirdiğini maalesef hiç geri dönüş olmadığını öğrendiğini belirtti.

“Fatma teyzemin evi “Şehit Mustafa Hacı Sokak’ta bulunmaktadır. Chicken Planet’in çapraz karşı sokağında, daha anlaşılır şekilde söyleyecek olursak Polis Genel Müdürlüğünün Sokağı. Herkes tarafından bilindiği gibi bu sokak ana yol görevindedir” diyen vatandaşımız bu yolun çok sık kullanıldığının altını çizdi.

Yol ve evin neredeyse iç içe olduğuna vurgu yapan vatandaşımız “Dolayısıyla su birikintileri ve çamurlar evin içine çok aşırı derecede sıçramaktadır. Bu nedenle de gerek kendisi dışarı çıkmakta zorlanıyor gerekse evine misafirliğe gelenler giremiyor” dedi.

Bunun bir an önce ilgili makama iletilmesini isteyen vatandaşımız “Fatma teyzemizi 2020 yılına mutlu yollayalım” diyerek sözlerini tamamladı.