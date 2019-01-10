Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin sınır belediyelerinden biri olan Akdoğan bölgesinde belediyenin alt yapı çalışmalarının son sürat devam ederken yıllardır hükümetlerden talep edilen bazı çalışmaların halen yapılmaması, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’i isyan noktasına getirdi.

Akdoğan Belediye Başkanı Latif dün sosyal medya hesabından paylaştığı bazı fotoğraflarla belediye sınırları içerisinde bulunan sokak veya caddelerdeki elektrik ve telefon direklerinin tehlikesine dikkat çekti.

Soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerle yaptığımız görüşmeler ve yazışmalara rağmen her şey ayni... Fasulyenin yahnisi geldi gitti aynisi ne yazık ki... İşte bu yüzden bu ülke bir karış ileri gidemez” diyerek isyanını dile getiren Latif, bu şekilde ülkenin daha ileri gitmesinin mümkün olmadığını savundu.

Ayaklı Gazete olarak yayınladığımız fotoğrafta da görüldüğü gibi elektrik direğinin neredeyse yolun ortasında olduğu görülmekte bunun gibi daha birçok yerde bu görüntüler bulunmasına karşın yıllardır bir çalışma yapılmaması dikkat çekici.