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Fasulye değil altın mübarek

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen artan hayat pahalılığının özellikle mutfakta kendini hissettirdiğini dile getirerek geçtiğimiz gün bir markette karşılaştığı taze fasulye fiyatı karşısında az daha kalp krizi geçireceğini kaydettiler.

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Fasulye değil altın mübarek
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Fotoğrafta da görüldüğü gibi taze fasulyenin fiyatının 35 TL kilosu olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bir kilo taze fasulyenin dört kişilik bir aile için yeterli olmadığını en az 1,5 kilo olması gerektiğini bunun da anlamının 50 TL’lik fasulye almak olduğunu vurguladılar.

Yalnızca 50 TL’lik fasulye ile bu yemeğin olmayacağını söyleyen vatandaşımız, içine et, salça veya domates konulacağını da düşündüklerinde mutfaktaki yangının ne kadar büyük olduğunu anlamanın zor olmayacağını dile getirdiler.

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