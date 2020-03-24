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Evlerde bahçe temizlikleri yapıldı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre yaklaşık 10 gündür korona virüs salgınına önlem olarak “evinde kal” çağrısına uyan birçok vatandaşımız, özellikle bahçelerinde köklü temizliğe gitmiş.

Evlerde bahçe temizlikleri yapıldı

Bize ulaşan bilgilere göre, başta özel sektörde çalışmakta olan vatandaşlar yanında kamuda çalışan vatandaşların bazılarının da yoğun tempolarından dolayı evlerinde ve bahçelerinde uzun zamandır yapmayı planladıkları ve yapamadıkları bakım ve onarımlarını geride kalan 10 gün içinde bitirdikleri kaydedildi.

Özellikle bahar aylarının gelmesiyle evlerinin bahçelerinde otların büyümesi nedeniyle ot temizliği yapan birçok vatandaşın bunun yanında budama, bakım ve bahçe dizayn etme işleriyle de haşır neşir olarak günlerini geçirdikleri bildirilmekte.

Bazı vatandaşların ise bahçe temizliği yerine evlerinde kök temizlik yaptıkları gelen bilgiler arasında yer alırken, evlerinde değişikliğe de gittikleri ifade edilmekte.

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