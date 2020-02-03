Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde artan sebze fiyatları nedeniyle evlerinde taze sebze yemeği pişemez olduğunu dile getirerek bu konudaki sitemlerini paylaştılar.

Ülkemizde, hükümetin emeklilere ve memura hayat pahallığı oranında artış yaparak Ocak ayı maaşlarını ödediğini dile getiren vatandaşlarımız “Hayat kalitesi maşallah yükseliyor. Hayat pahalılığı emekliye %4.09 TL olarak belirlenirken, fiyatlara bakınca, siz ne patlıcan nede bezelye yiyiniz bunlar sadece maaşlarına 1000 TL'nin üzerinde artış yapılacak olanlar içindir deniyor” dediler.

Zaten ülkede et fiyatlarının oldukça yükseldiğini bu nedenle kasap dükkanlarına veyahut reyonlara yaklaşmaktan korkar olduklarını ifade eden vatandaşlarımız “Ohhhh domates, patlıcan şuyu buyu geçtik, etten sonra bezelyede seyirlik oldu. Alın alabilirseniz” diyerek bu pahallılığa isyan ettiler.

Ülkedeki serbest piyasa ekonomisinin vatandaşı çok zora soktuğunu belirten vatandaşlarımız, asgari ücretlilerin bu fiyatlar karşısında ezildiklerini de sözlerine eklediler.