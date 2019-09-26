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“Et ve kemiklerin yeri çöp mü?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı işyerlerinin çok sorumsuzca hareket ettiğini ve bu nedenle çevre kirliliği yanında salgın hastalık riskini ortaya çıkardığını iddia ederek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

“Et ve kemiklerin yeri çöp mü?”
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Fotoğrafta görülen çöp konteynerinin Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nin yakınında bulunan bir et pazarı önünde olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bu et pazarı çalışanları eti ve kemikleri poşetsiz bir şekilde çöp konteynerine attı. Bu tip şeylerin çöpe atılmasıyla birkaç güne hastalık ve koku yayar bilmiyor mu?" dediler.

Dünyanın hiçbir yerinde et ve kemik gibi bakteri üreten şeylerin açığa bırakılmaması gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, “Et ve kemiklerin yeri çöp mü? Yoksa bunlar ayrı ayrı çöp torbalarına konulup direk mezbahaneye mi götürülür?” diye sorguladılar.

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