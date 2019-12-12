Et mi alıyoruz altın mı?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa bölgesindeki bir süpermarketin et reyonunda geçtiğimiz gün karşılaştıkları et fiyatı nedeniyle önce şok yaşadıklarını ancak daha sonra bu fiyatın yükselmesinde sebebin yine bizler olduğunu düşündüklerini ifade ederek bu konudaki görüşlerini paylaştılar.

Son zamanlarda kırmızı et fiyatlarının çok yükseldiğini ancak önceki gün karşılaştıkları kilosu 120 TL kuzu butu nedeniyle şoklarını yaşadıklarını anlatan vatandaşlarımız, ancak bu fiyatın talep sonucu bu kadar yükseldiğini dile getirdiler.

Vatandaşlar “120 TL'ye et satana boykot koyacaksın arkadaş... Çünkü ekonomide arz-talep dengesi vardır. Bileceksin ki sen bunu 120 TL'ye alırsan ilerde bunu aynı markette 150-200-250 TL fiyata da göreceksin” diyerek insanların talep etmediği malın fiyatının düşmek zorunda olduğunu belirttiler.

Bu fiyat artışı konusunda İngiliz ev hanımlarını örnek almak gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, “İngiltere'de domatesin fiyatı yukarıya doğru oynasa, bir hafta ev kadınları eve domates almıyor. Ertesi hafta pazarda eskisinden de ucuza buluyorlar domatesi” dediler.

Bu arada devletin de fiyatlar konusunda piyasada denetim yapmasının şat olduğunu zira artan fiyatlara bir şekilde devletin müdahalesinin olması gerektiğini savunan vatandaşlarımız, "Devlet, devlet olsa…" diye cümleye başlayacağım ama, cümlemi boşa harcamak istemiyorum” diyerek sözlerini tamamladılar.