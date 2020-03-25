Esnaf ve üretici, önünü göremiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dünyada ve ülkemizde büyük bir salgına dönüşen koronavirüs hastalığı, ülkemizdeki esnaf ve üreticileri sıkıntıya soktu.

Bize ulaşan bilgilere göre, üreticilerin bahar aylarıyla birlikte bahçelerine diktikleri başta, karpuz, kavun ve yaz sebzelerinin hasat dönemi olan Mayıs ayı sonrasında ülkede turist ve öğrenci sayısının artmaması durumunda hasat ettikleri ürünlerin ellerinde çürüyeceği konusunda endişeli oldukları bildirilmekte.

Öte yandan küçük ölçekteki esnafların ise yaklaşık 1 ay boyunca kapalı olmaları nedeniyle hem üretim yapamadıkları hem de satış yapamadıkları için sermayelerinden yedikleri için ilerleyen günlerde müşteri bulamayacakları görüşündeler.

Bu arada yurt dışına ihracat yapma hedefinde olan bazı sanayicilerin ise dünyada kendini göstermeye başlayan ekonomik daralmadan dolayı zor günler yaşayacaklarını düşündükleri bize gelen haberler arasında yer alıyor.

Gerek tarımsal üretimle uğraşan üreticilerin gerekse esnafların önünü göremediği için büyük bir endişe içinde olduklarını çevrelerine aktardıkları gelen bilgiler arasında.