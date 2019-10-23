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Eskilerin deyimiyle ‘Girne içine girme’ oldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizin en hızlı büyüyen ve kalabalıklaşan kentlerinden olan Girne’nin içinde araç kullanmanın artık büyük bir dert halini aldığını dile getirerek, gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Eskilerin deyimiyle ‘Girne içine girme’ oldu
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Fotoğrafta görüldüğü gibi Girne’nin en işlek bölgesi olan Colony Otel önünün her saat bu şekilde sıkışık bir trafiğe teslim olduğunu ve uzun kuyrukların oluştuğunu belirten vatandaşlarımız, “Eskilerin dediği gibi ‘Girne içine girme’ halini almış durumdadır” dediler.

Yapılaşmanın durmak bilmeden devam etmesine karşın yolların trafiği kaldıramadığını söyleyen Girneli vatandaşlarımız “Sabah evimizden çıkıp Lefkoşa’ya gitmek için arabamıza biniyoruz ve Girne’nin dışına, yani çevre yoluna kadar gitmek için yaklaşık 3 kilometrelik yolu 45 dakikada gidiyoruz. Oradan Lefkoşa’ya ise 15 dakikada geliyoruz” diyerek yaşadıkları stresi dile getirdiler.

Girne’de toplu taşımacılığın özendirilerek trafik karmaşasının önüne geçilebileceğini iddia eden vatandaşlarımız, bu konuda bir çalışma yapılmasının şart olduğunu sözlerine eklediler.

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