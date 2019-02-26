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Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, bu yıl ülke genelinde görülen bereketli yağışlar nedeniyle birçok bölgemizde bulunan eski binaların birer birer yıkılmaya başladığı ve zaman zaman tehlike yarattığı bildirilmekte.

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Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
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Aldığımız bilgilere göre dün, Serhatköy - Gayretköy Anayolu üzerinde, Çitli Sokak'ta bulunan bir kerpiç binanın duvarının yol içerisine yıkıldığı bildirilirken, geriye kalan kısmının da yıkılma tehlikesi bulunduğundan dolayı yolun güvenlik nedeniyle polis ekiplerinde trafik akışına kapatıldığı gelen bilgiler arasında.

Bunun gibi daha birçok kerpiç binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve bu nedenle eski binalar ve çevrelerinde dolaşmanın güvenli olmadığı konusunda yetkililerin vatandaşlara uyarısı olduğu bildirilmekte.

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