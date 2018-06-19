“Esas engel bizleriz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı sürücülerin ya ülkede nerelere park edileceğini bilmediğini veyahut bilerek kaldırım veyahut özürlülerin kullanması için yapılan yolların üzerine park ettiğini dile getirerek sitem ettiler.

Fotoğrafta görüldüğü gibi Girne’de bir cadde üzerinde bulunan kaldırım üzerinde engelli kullanımı için yapılan sarı parkeli engelli yolunun bir araç sürücüsü tarafından kapatıldığını belirten duyarlı vatandaşlarımız, böyle sürücülerin olduğu sürece engellerin ortadan kalkamayacağını ifade ettiler.

Bu arada bu durumdan sadece sürücülerin suçlu olmadığını belirten duyarlı vatandaşlarımız “Apartmanlar yapılırken daire ve dükkan sayılarına göre projede park alanı yapmak zorunluluğu vardır, ancak birçok şeyde olduğu gibi projeye bodrumu park yeri gösterip sonrasında orayı da kiraya veriyorlar veya başka amaçla kullanıyorlar” diyerek düşüncelerini paylaştılar