“Esas engel biziz”

Fotoğrafta da görüldüğü gibi engelli park yerine park eden bir Hatay plakalı aracın saatlerce orada kaldığını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Evet... Hatay plakalı arkadaşım, arkanı verdiğin için muhtemelen sana sert sert bakan engelli dostumuz Günay Kibrit’i görmedin orada. Halbuki çok sert bakıyordu sana. Burası engellilere aittir diye” konuştu.
Bu fotoğrafın bir kez daha engelli vatandaşlarımız için esas engelin bizler olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, illa bir polisin uyarması veya ceza kesmesine gerek duymadan engellilere saygı göstererek bu gibi yerlerin boş bırakılması gerektiğinin altını çizdiler.