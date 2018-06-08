“Esas engel biziz”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde yaşayan veya öğrenci olan bazı kişilerin bazı işaretleri ya anlamadıkları veya anlamazdan geldiklerini dile getirerek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi engelli park yerine park eden bir Hatay plakalı aracın saatlerce orada kaldığını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Evet... Hatay plakalı arkadaşım, arkanı verdiğin için muhtemelen sana sert sert bakan engelli dostumuz Günay Kibrit’i görmedin orada. Halbuki çok sert bakıyordu sana. Burası engellilere aittir diye” konuştu.

Bu fotoğrafın bir kez daha engelli vatandaşlarımız için esas engelin bizler olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen duyarlı vatandaşlarımız, illa bir polisin uyarması veya ceza kesmesine gerek duymadan engellilere saygı göstererek bu gibi yerlerin boş bırakılması gerektiğinin altını çizdiler.