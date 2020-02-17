Ercan’daki ayrıcalıklı park yerleri neden halka açılmıyor?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız hayatımızda bazı küçük şeylerin günlük hayatta insanları fark etmeden mutlu ettiğini ama yine bazı küçük şeylerin de bütün gününü zehir ettiğini dile getirerek geçtiğimiz gün Ercan Havaalanı’nda dikkatlerini çeken ve kendilerini mutsuz eden bir durumu bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Ercan Havaalanında basit düzenlemelerle düzeltilebilecek ufacık arızalar ilgilenilmediği için büyük baş ağrılarına dönüştüğünü savunan vatandaşlarımız “Oradaki Oto Park ayrıcalıklı kişilere reserve dururken, normal yolculara her iki park yerinde yer kalmaması ve Havaalanı dışındaki park yerine zorlanıp valizlerini sürüye sürüye kaldırımsız yollarda trafiğin içinde havaalanına gitmeye zorlanmaları gerçekten üzücü” dediler.

Son günlerde iki otoparkın dolu olduğu için milletin Havaalanı dışına zorlandığını dile getiren vatandaşlarımız “Biz usandık bu konuda şikayette bulunmaktan ancak ilgililer ise ilgisizliğe hiç usanmadan devam ediyor. Sonra da niye bu halk soğudu bu devletten diye soru soruyorlar...” dediler.

Resimde de boş ama hesapta dolu otoparkların görülebildiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu boş olan reserve park yerleri için bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu yinelediler.