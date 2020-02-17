banner255
banner69
Oduncuların yüzü güldü
Oduncuların yüzü güldü
52 0
Doğan ikinci devrede güldü
Doğan ikinci devrede güldü
32 0
 
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
Hint manda yarışcısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor
17 0
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
Dörtyol, pekmezi yedi bitirdi
359 0
Göçmenköy, Kennethlendi
Göçmenköy, Kennethlendi
88 0
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
“Binlerce gencimiz iş şansı bulacak”
109 0
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”
21 0
banner374

Ercan’daki ayrıcalıklı park yerleri neden halka açılmıyor?

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız hayatımızda bazı küçük şeylerin günlük hayatta insanları fark etmeden mutlu ettiğini ama yine bazı küçük şeylerin de bütün gününü zehir ettiğini dile getirerek geçtiğimiz gün Ercan Havaalanı’nda dikkatlerini çeken ve kendilerini mutsuz eden bir durumu bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Ercan’daki ayrıcalıklı park yerleri neden halka açılmıyor?

Ercan Havaalanında basit düzenlemelerle düzeltilebilecek ufacık arızalar ilgilenilmediği için büyük baş ağrılarına dönüştüğünü savunan vatandaşlarımız “Oradaki Oto Park ayrıcalıklı kişilere reserve dururken, normal yolculara her iki park yerinde yer kalmaması ve Havaalanı dışındaki park yerine zorlanıp valizlerini sürüye sürüye kaldırımsız yollarda trafiğin içinde havaalanına gitmeye zorlanmaları gerçekten üzücü” dediler.

Son günlerde iki otoparkın dolu olduğu için milletin Havaalanı dışına zorlandığını dile getiren vatandaşlarımız “Biz usandık bu konuda şikayette bulunmaktan ancak ilgililer ise ilgisizliğe hiç usanmadan devam ediyor. Sonra da niye bu halk soğudu bu devletten diye soru soruyorlar...” dediler.

Resimde de boş ama hesapta dolu otoparkların görülebildiğini ifade eden vatandaşlarımız, bu boş olan reserve park yerleri için bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu yinelediler.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.