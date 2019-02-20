Ercan zabıtası görevini unutmamalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin dışa açılan penceresi olan Ercan Havalimanı’nda özellikle sabah saatlerinde yaşanan yoğunluğu zaman zaman buraya gelen yolcuları ve sürücüleri çileden çıkardığını ifade ederek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi sabah 07.00'de Ercan Havaalanı’nda trafik keşmekeşi. Trafik felç durumda bir tane zabıta yok. Zabıtanın bulunduğu ofisin kapı ve pencereleri kapalı ve perdeleri de sonuna kadar örtülü” diyen vatandaşlarımız, sabahleyin yaşanan yolcu yoğunluğunun herkesin bildiğini, bu yoğunluğu dikkate almak ve yaşanacak trafik sorununu çözmek de zabıtaların görevi olduğunu dile getirdiler.

Ercan Havalimanı’na giden yolcuların veya gelen yolcuların fazla olduğu bu sabah saatlerinde trafik akışını düzenleyecek olan zabıtanın mutlaka görevinin başında olması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, “Öyle her tarafı kapatıp ortadan kaybolmak, yatıp uyumak, soruna sırtını dönmek, hiç bir sorunu çözmez. Hade iş başına” diyerek herkesin görevinin bilincinden olması gerektiğine vurgu yaptılar.