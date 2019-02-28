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Enginarcılar hırsızlardan mağdur

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, ülkemizde üretim yapmanın her geçen gün zorlaştığını bunun en büyük sebebinin ise maliyetler olduğunu belirterek, bazı kişilerin ürettikleri ürünleri çalmasına büyük tepki göstererek sitemlerini paylaştılar.

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Enginarcılar hırsızlardan mağdur
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Kendilerinin yılın neredeyse 8 ayını enginar tarlasında geçirdiğini ifade eden Yeni Boğaziçi’nden üretici vatandaşlarımız, binbir masraf ve işçilikle hasat etmeye hazırlandıkları enginarlarının biri veya birileri tarafından çalındığını belirterek bu kişileri kınadılar.

Aylarca uğraştıkları enginarlarının geçtiğimiz günlerde tarladan çalındığını aktaran üreticilerimiz, “Birkaç tane kesilip yenilse bu göz hakkıdır deriz ve helal ederiz. Ancak yüzün üzerinde toplanan enginarlar tam bir hırsızlıktır. Bu gibi kişilere helal etmiyoruz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Üreticinin ürettiği ürünlerle hayatlarını kazandığını belirten vatandaşlarımız, böyle aç gözlü hırsızların tarlalarından çaldıkları enginarların haram olduğunu sözlerine eklediler.

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