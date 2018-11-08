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Engellileri anlamak için biraz empati yapalım

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Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizin büyük alışveriş merkezlerinin tamamında da engelliler için park yerleri ayrıldığını ancak bu park yerlerinin engeli olmayan kişilerce işgal edildiğini belirterek, geçtiğimiz günlerde kendilerinin fotoğrafladığı bu işgal eylemini bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
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Fotoğrafın geçtiğimiz hafta sonu akşam saatlerinde Önder AlışVeriş Merkezi isimli işyerinin önünde çekildiğini belirten vatandaşlarımız, “Hem kaldırımın üzerinde koskoca engelli park yeri işareti hem de asfaltta engelli park yeri işareti olmasına rağmen kiralık araç sürücüsü bunları görmeyerek çapraz bir şekilde aracını park ederek içeriye girdi” dediler.

Yağmurlu bir gün olduğu için biraz yürüyüp de ıslanmak istemeyen bu sürücünün, neden engelli kişilerin de böyle bir duruma maruz kalabileceğini düşünmediklerini sorgulayan vatandaşlarımız “Engellilerimizin durumunu ancak empati yaparak anlayabiliriz. Bu nedenle park yaparken biraz daha dikkatli olalım” diyerek herkese çağrıda bulundular.

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