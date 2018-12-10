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Engeli acaba neresinde?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız geride bıraktığımız haftanın Engelliler Haftası olduğunu belirterek, bu hafta boyunca engelli hakları için herkesin adeta mangalda kül bırakmadığını ancak fotoğrafta görüldüğü gibi bazı kendini bilmez sürücülerin engellilere ayrılmış park yerlerini işgal etmeye devam ettiğini kaydettiler.

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Engeli acaba neresinde?
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Engelli park yeri tabelasının adeta gözlerinin içine gömülmesine karşın bu duyarsız sürücünün aracını park edip alış-verişe gittiğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Acaba bu duyarsız sürücünün engeli nedir çok merak ettik. Zira bu aracın hiçbir yerinde engelli aracı olduğunu gösteren bir işaret yok” diye konuştular.

Engellilerin haklarına biraz daha duyarlı olmak gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, sadece araç park yerleri değil çeşitli alanlarda onlara öncelik vermek gerektiğini sözlerine eklediler.

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