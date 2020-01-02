Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, gerek Lefkoşa- Mağusa anayolunda gerekse Lefkoşa - Girne anayolunda akşam saatlerinde araç kullanmanın çok zor olduğunu belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Kış aylarıyla birlikte yağmurların yağmasıyla yollardaki çukur veya çökmelerden dolay araç sürücülerinin zor anlar yaşadığını söyleyen vatandaşlarımız, “Akşam saatlerinde yola çıktığımızda adeta zifiri karanlıkta aracımızla ilerlerken çok tedirgin oluyoruz. Aydınlatma lambalarının çok az çalışması nedeniyle çok zorlanıyoruz” dediler. Anayollarda aydınlatmaların çalışmamasına alıştıklarını ancak gerek dört yol kavşaklarında gerekse çemberlerde mutlaka aydınlatmaların çalışmasının gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız “En azından kavşaklar aydınlatılmalı. Zira birilerinin canı yaması an meselesidir” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.