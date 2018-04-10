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Elimizdeki çöpleri düşüncesizce yere atan ‘Avrupalılarız’ biz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, hafta sonu ülkemizin dört bir yanında çeşitli eko gün ve festivaller yapıldığını belirterek, bu festivallerden sonra insanların çevreye bıraktıkları molozlar ve çöplerin çok kötü bir görüntü ortaya çıkardığını dile getirerek, sitemlerini fotoğrafla paylaştılar.

Elimizdeki çöpleri düşüncesizce yere atan ‘Avrupalılarız’ biz
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“Serdarlı Sestalar Festival sonrasında Serdarlı sokaklarının içler acısı hali. Biz Avrupalıyız derken mangalda kül bırakmayız. İcraata gelince elimizdeki çöpleri düşüncesizce yere atan "Avrupalılarız" biz.” diyerek isyan eden vatandaşlarımız, bu görüntülerle bir kere daha çocuklara "iyi örnek" olunduğu serzenişinde bulundular.

Festivale gezmeye gelenlerin "belediye toplasın" diyerek çöpünü yere attığını, para kazanan stand sahiplerinin de aklı fikri nasıl para kazanırımda olduğu savunan vatandaşlarımız “Gün bitip toparladıktan sonra bütün gün ayaklarının altında olan çöpleri toplasalar ne kaybederlerdi ki. Çevreye yazık, festivali gerçekleştirenlerin emeklerine yazıķ” diye tepki koydular.

Vatandaşımız, “Canımız kanımız dediğimiz, iyi yetiştirmek için her şeyimizi feda ettiğimiz çocuklarımıza yazık” diyerek bu görüntülerle büyüyecek çocukların anlayışının da ayni olacağını sözlerine eklediler.

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