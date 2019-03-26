Eğrilen direği gören bir görevli yok mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde devlet kurumlarına ait birçok şeyin SOS verdiğini ifade ederek, geçtiğimiz gün fotoğraflayarak bize gönderdikleri aydınlatma direği ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi aydınlatma direğinin eğrildiğini ve bunun uzun bir süreden beridir böyle olduğunu belirten vatandaşlarımız, İskele-Karpaz anayolu kavşağındaki elektrik direğinin kökünden kırıldığını ifade ettiler.

Bu direğin ya bir sürücünün aracıyla çarpması sonucunda eğrildiğini ya da şiddetli rüzgardan dolayı eğrildiğini belirten vatandaşlarımız, “Bu eğrilen direği hiçbir yetkili kişi görmedi mi? Elektrik Kurumu görevlileri hiç mi bu bölgeden geçmiyor?” diye sorguladılar.

Bu aydınlatma direğinin ansızın koparak bir aracın üzerine devrilmesi halinde büyük bir felaket yaşanabileceğine dikkat çeken vatandaşlarımız, illa ki birilerinin canı mı yanması gerektiğini sözlerine eklediler.