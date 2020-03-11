Eczanelere hücum edildi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dün sabahtan itibaren ülkemizde ilk koronavirüs vakasının kesinleştiğinin açıklanması sonrasında vatandaşların panik halinde hareket ederek marketlere ve eczanelere hücum ettikleri bildirildi.

Özellikle sabah saatlerinde koronavirüs vakasının pozitif olduğunun açıklanması sonrasında gerek yetkililerin yaptığı açıklamalar gerekse doktorların uyarıları neticesinde vatandaşların, eczanelere hücum ederek, başta maskeler olmak üzere, alkollü mendiller, dezenfektan ilaçların ve hatta saf alkollerin bol bol alındığı görüldü.

Birçok eczanede uzun kuyruklar oluştuğu bildirilirken, vatandaşların panik halinde hareket ederek sıra olan eczanelerde beklemeyerek başka yerlere gittikleri bize gelen haberler arasında bulunuyor.