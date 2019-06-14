Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizde ulaşım alanında özellikle şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirketlerin durdukları otobüs ve minibüs duraklarının halinin içler acısı olduğunu ifade etti. Vatandaşlarımız bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini dile getirdi

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa-Mağusa anayolunun Turunçlu Kavşağı bölgesi olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi Turunçlu Kavşağı’nda bulunan durakların arka kısmı adeta çöplüğe dönüştü. Buraya gelip otobüs veya minibüs bekleyenler, içtikleri su veya meşrubat şişelerini yediklerinin poşetlerini ve hatta giysilerini durakların arkasına atıyorlar ve sonuç bir çöplüğü andırıyor. Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor” dediler.

Burada belki de bir çöp konteyneri gibi bir şey bulundurulmamasının bir eksiklik olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, ancak böyle bir şey olmasa bile insanların molozları veya pet şişelerinin buraya atmak yerine ellerinde taşıp bir çöp kutusuna atmaları gerektiğini sözlerine eklediler.